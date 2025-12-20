Polla, incendio in un sottotetto di via Fornaci: le fiamme minacciano le case vicine

Attimi di apprensione a Polla, nel Vallo di Diano, dove un vasto incendio è divampato nelle ultime ore in via Fornaci. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono sprigionate all’interno di un sottotetto, propagandosi rapidamente e con violenza.

La situazione è apparsa subito difficile: il rogo, infatti, non è rimasto circoscritto alla struttura d’origine ma ha coinvolto anche un’abitazione adiacente, intaccando i tetti sovrastanti e minacciando di estendersi ulteriormente a causa della natura strutturale degli edifici.

La macchina dei soccorsi

Immediata la risposta dei soccorsi per scongiurare conseguenze peggiori per i residenti e per le strutture. Sul luogo dell’incidente stanno operando in forze diverse squadre dei Vigili del Fuoco.

Nello specifico, sono intervenuti i caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina, supportati dai colleghi di Eboli. Per fronteggiare l’emergenza e raggiungere i punti più alti delle abitazioni avvolte dal fumo e dal fuoco, si è reso necessario l’impiego di mezzi speciali, tra cui un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico continuo e un’autoscala per le operazioni di spegnimento dall’alto.

Messa in sicurezza dell’area

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Polla. Gli agenti si stanno occupando di gestire la viabilità, interdetta per consentire le manovre dei mezzi di soccorso, e di garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti della zona mentre proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica.

Al momento non si segnalano feriti, ma i danni alle coperture e ai locali sottotetto sembrano essere ingenti. Restano ancora da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale all’interno del sottotetto.