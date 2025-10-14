Polla, furgone con alimenti trasportati irregolarmente: scatta il sequestro e una denuncia

È stato fermato nella mattinata di ieri, nei pressi dello svincolo autostradale di Polla, un furgone carico di prodotti alimentari trasportati in condizioni non idonee. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina, impegnati in un controllo mirato sulla viabilità.

I fatti

Alla guida del mezzo un uomo, che non ha saputo fornire spiegazioni univoche sulla destinazione della merce, composta da alimenti congelati e non, tra cui verdure e prodotti deperibili, trasportati senza le necessarie misure igienico-sanitarie. A seguito del controllo, è stato allertato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dalla dottoressa Rosa D’Alvano, che ha disposto il sequestro dell’intero carico. L’uomo è stato denunciato e nei suoi confronti sono in corso accertamenti, anche in relazione a eventuali responsabilità nella filiera di distribuzione degli alimenti.

La ricostruzione

Secondo le prime ipotesi, il carico non era destinato all’uso domestico, ma probabilmente al rifornimento di attività commerciali, ancora da identificare. Le dichiarazioni contraddittorie del conducente hanno spinto gli inquirenti a proseguire le indagini per chiarire la rete di distribuzione coinvolta. Intanto, le attività di controllo da parte della Polizia e dei servizi sanitari proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.