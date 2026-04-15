Attualità

Polla, fine di un incubo: identificato il “serial killer” delle carrozzerie

Identificato e denunciato l'uomo che per mesi ha vandalizzato decine di auto a Polla. Fondamentali le telecamere e le denunce dei cittadini

Erminio Cioffi
Vandali rione Pescara - Eboli

Mesi di atti vandalici a Polla: auto nel mirino

Per mesi ha seminato rabbia e frustrazione tra i residenti di Polla, prendendo di mira le auto parcheggiate lungo le strade del paese. Decine le vetture danneggiate, con evidenti graffi sulla carrozzeria, tracciati con un oggetto appuntito, probabilmente una chiave.

L’escalation in Piazza Gerardo Ritorto

Gli episodi si sono concentrati soprattutto nella zona di piazza Gerardo Ritorto, dove i cittadini, esasperati dal ripetersi dei danneggiamenti, hanno presentato numerose segnalazioni alle forze dell’ordine. Un’escalation che ha spinto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina ad avviare un’attività investigativa mirata.

Le indagini: il ruolo della videosorveglianza

Determinante, per risalire al responsabile, è stato l’incrocio tra le denunce dei cittadini e l’analisi di immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza e riprese amatoriali. Un lavoro paziente che ha permesso di ricostruire i movimenti del presunto autore degli atti vandalici.

Identificato e denunciato un residente

Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti a identificare un uomo residente a Polla, ritenuto responsabile dei danneggiamenti. Per lui è scattata la denuncia. Resta ora da chiarire il movente di una serie di gesti che, per mesi, hanno colpito indiscriminatamente i proprietari delle auto, lasciando dietro di sé non solo danni economici, ma anche un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

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