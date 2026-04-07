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Polla diventa un set a cielo aperto: 14 artisti dell’ABA Roma raccontano l’identità locale tra scatti e memoria

Scopri il successo della residenza artistica dell’ABA Roma a Polla: 13 progetti fotografici, 100 cittadini coinvolti e un archivio di comunità che prende vita. Un viaggio tra ritratti, tradizioni e Memoria Attiva

Comunicato Stampa
Polla

Oltre 100 cittadini e cittadine di Polla coinvolte, 13 progetti avviati e tanti materiali finora raccolti. La prima settimana di residenza dei 14 studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma si è conclusa sabato scorso. I ragazzi sono stati a Polla per realizzare e produrre progetti fotografici contemporanei partendo dall’incontro con le persone che abitano Polla. E tanti incontri ci sono stati.

Il progetto

Da chi si è prestato per un ritratto fotografico a chi si è reso disponibile per fare nodi con un pezzo di corda, da chi invece ha dato disponibilità di entrare in casa per fotografare centinaia di oggetti a chi ha raccontato le proprie storie di emigrazione, i legami con la terra pollese e fornito materiale di archivio. Tante relazioni anche per chi ha dato la propria disponibilità a far fotografare le soglie delle proprie case, o chi ha ospitato per sei giorni due ragazzi nella propria cucina per documentare cibi, ricette e utensili.

Senza dimenticare il lavoro di documentazione fatto sugli antichi abiti di Polla e in particolare sulla vestitura dell’abito da sposa antico di Polla. Tra i ragazzi c’è ancora chi ha voluto scoprire il fiume, il ponte e la vegetazione circostante, ma anche la vita del quartiere Sant’Antuono intorno alla cappella di Sant’Antonio Abate. Tante relazioni inoltre si sono create scavando negli oggetti e nella maestria di alcuni artigiani di Polla o facendo intrecci di lana con alcune signore intorno a un tavolo.

Tra identità locale, scatti e memoria

La settimana trascorsa ha permesso quindi di raccoglie materiale che ora nei prossimi mesi i ragazzi e le ragazze dell’Accademia elaboreranno per produrre i propri progetti, e a fine estate torneranno per metterli in mostra e donarli alla Comunità di Polla e all’archivio di comunità che si sta realizzando nell’ambito del Progetto “Memoria Attiva”, progetto sostenuto dalla Fondazione con il Sud, con capofila l’Associazione Voltapagina ODV e partner la Proloco di Polla, la Cooperativa sociale Iris e il comune di Polla,

La residenza pollese rappresenta il fulcro del corso Fotografia 2 del Biennio Specialistico di Fotografia Editoriale dell’ABA, che durante il semestre preparatorio svolgerà a Roma un lavoro di progettazione, ricerca, costruzione di temi e metodi, per poi sviluppare la produzione fotografica e narrativa direttamente a Polla.

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