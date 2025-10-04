Polla, Comune taglia i costi della mensa scolastica: ticket più leggeri per le famiglie

La misura mira a dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e al tempo stesso a garantire pari accesso al servizio mensa per tutti gli alunni

Mensa scolastica

Il comune di Polla ha approvato una misura a sostegno delle famiglie con bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria, introducendo una riduzione del costo dei buoni pasto. La decisione è stata formalizzata con la delibera di Giunta n. 215 del 2 ottobre 2025.

Ticket più leggeri per le famiglie con figli alla materna e alle elementari

Grazie a un intervento di compartecipazione, l’Ente si farà carico di una parte della spesa, abbassando così la quota a carico degli utenti rispetto alla tariffa in vigore fino alla fine dello scorso anno scolastico. Il risparmio stimato per ciascuna famiglia sarà di circa 120 euro all’anno. La misura mira a dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica e al tempo stesso a garantire pari accesso al servizio mensa per tutti gli alunni.

Il provvedimento rientra nelle politiche comunali per l’inclusione scolastica e il sostegno al diritto allo studio. L’Amministrazione ha sottolineato l’importanza di un’azione che va nella direzione di una scuola più equa e vicina alle esigenze del territorio.

