Polla: auto contromano, incidente in autostrada

Momenti di paura si sono vissuti oggi pomeriggio allo svincolo di Polla dell’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un grave scontro frontale ha causato il ferimento di una donna. L’incidente, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato innescato da un’auto che, con a bordo due anziani, avrebbe imboccato la rampa d’accesso contromano.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’impatto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna ferita, e diverse pattuglie della Polizia Stradale per gestire la situazione e avviare i rilievi.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la vettura con i due anziani a bordo avrebbe imboccato in modo errato lo svincolo, percorrendo la rampa in contromano. Questa manovra ha purtroppo portato a un violento scontro frontale con un’altra auto, sulla quale viaggiava la donna rimasta ferita.

Il personale medico del 118 ha assistito la donna sul posto prima del trasporto in ospedale. Fortunatamente, le prime informazioni rassicurano sulle condizioni dei coinvolti: nessuno dei partecipanti all’incidente verserebbe in gravi condizioni.

La Polizia Stradale ha avviato un’indagine per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Nel frattempo, gli agenti hanno anche gestito la viabilità nell’area dello svincolo per garantire la sicurezza e minimizzare i disagi al traffico.