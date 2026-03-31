Polizia Locale di Salerno: ufficiale il passaggio al full-time per 45 agenti

Il Comune di Salerno ha dato il via libera al potenziamento della sicurezza urbana e la stabilizzazione del precariato interno. Grazie a un accordo raggiunto dopo un serrato confronto sindacale, 45 istruttori di vigilanza della Polizia Locale vedranno la trasformazione del proprio contratto di lavoro da part-time a full-time. Il provvedimento, accolto con estremo favore dal CSA (Centro Sud Autonomie), rappresenta il coronamento di un lungo percorso volto a garantire maggiore solidità occupazionale e una valorizzazione delle professionalità impegnate sul territorio.

I dettagli del provvedimento e le decorrenze economiche

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’Amministrazione comunale, la transizione al regime di tempo pieno diverrà effettiva a partire dal 15 maggio 2026. Da tale data, gli agenti interessati beneficeranno dell’adeguamento dell’orario lavorativo e del relativo trattamento economico. Questa misura non incide solo sulla qualità della vita dei dipendenti, ma punta a rendere più capillare la presenza della Polizia Locale nelle strade cittadine, assicurando una copertura dei servizi più estesa e continuativa.

La soddisfazione del sindacato CSA

Il sindacato CSA ha rivendicato con forza la paternità di questo risultato, definendolo un traguardo concreto per chi, per anni, ha operato in condizioni di orario ridotto. Davide Sapere, rappresentante della Segreteria Provinciale CSA presso il Comune di Salerno, ha commentato con enfasi l’operazione:

«Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato perché rappresenta un traguardo concreto per tanti lavoratori che da anni attendevano il passaggio al tempo pieno. È la dimostrazione che il lavoro costante e responsabile del CSA, basato sul dialogo e sulla tutela dei diritti, porta risultati importanti. La stabilizzazione a full-time di 45 istruttori di vigilanza rafforza il servizio della Polizia Locale, migliora le condizioni dei lavoratori e contribuisce a garantire maggiore efficienza e sicurezza per tutta la comunità».

Prospettive future: graduatorie e nuove assunzioni

Nonostante l’importante obiettivo raggiunto, il CSA non ritiene concluso il processo di riorganizzazione del corpo di Polizia Locale. L’organizzazione sindacale ha infatti ribadito la necessità di non fermarsi alla stabilizzazione dei 45 istruttori, puntando l’attenzione sulle carenze d’organico ancora esistenti.

«Chiediamo ora con forza lo scorrimento della graduatoria attuale e l’avvio di nuove assunzioni, al fine di completare il rafforzamento dell’organico della Polizia Locale e dare ulteriori risposte sia ai lavoratori idonei sia alle esigenze di sicurezza e presidio del territorio cittadino. Continueremo a lavorare con determinazione affinché si prosegua su questa strada con ulteriori interventi di valorizzazione del personale e nuove opportunità occupazionali».

Il provvedimento viene dunque interpretato come un tassello fondamentale per la costruzione di una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente, capace di rispondere con prontezza alle esigenze dei cittadini attraverso la valorizzazione delle proprie risorse umane e il costante presidio del territorio.