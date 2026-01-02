Policastro Bussentino, assalto al bancomat Unicrerdit: danni ingenti, ma il colpo fallisce

Notte di paura a Policastro Bussentino dove una banda di ladri ha preso di mira l’Istituto bancario Unicredit, presente lungo la strada statale 18. Ad essere assaltato è stato il dispositivo bancomat al cui interno pare ci fossero oltre 100 mila euro.

Ladri fuggiti a mani vuote

Un colpo che, secondo le ultime indiscrezioni, pare non sia andato a buon fine. Secondo il momentaneo resoconto delle indagini eseguite dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri, guidati dal Luogotenente Pino Bosco, e dei colleghi della Stazione di Vibonati diretti dal Maresciallo Francesco Barile, sembra infatti che la banda di malviventi non sia riuscita a sottrarre il denaro, nonostante la deflagrazione dello sportello bancomat.

Danni ingenti

Ingenti invece i danni causati alla sede della banca, completamente distrutta e messa a soqquadro. Le serrate indagini condotte dai militari hanno portato anche ad un altro importante risultato: il rinvenimento di una Alfa Romeo Stelvio sul lungomare di Policastro Bussentino. L’automobile, che sembrerebbe essere rubata, verosimilmente potrebbe essere stata utilizzata dai ladri per mettere a segno il furto e poi abbandonata.

Proseguono le indagini

Una serie dii ipotesi che troveranno conferma solo nelle prossime ore. Intanto l’intera area è stata passata al setaccio dai Carabinieri che per effettuare la dovuta ricostruzione dei fatti avvenuti, e tentare di rintracciare i ladri, si sono avvalsi anche delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto bancario. Le indagini proseguono senza sosta.