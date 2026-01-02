Assalto al bancomat Unicredit di Policastro Bussentino: colpo con la tecnica della marmotta

Notte di paura a Policastro Bussentino dove una banda di ladri ha preso di mira l’istituto bancario Unicredit, situato lungo la strada statale 18. I malviventi hanno agito intorno alle 3.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri pare abbiano utilizzato la cosiddetta “tecnica della marmotta”. Si tratta di un metodo attraverso il quale la bocchetta per l’erogazione del denaro viene riempita di polvere da sparo o di gas e subito dopo fatta esplodere a distanza o con una miccia.

Colpo in banca: l’operazione dei malviventi

Dopo la deflagrazione del bancomat, sembrerebbe che i ladri abbiano manomesso la porta d’ingresso e si siano intrufolati all’interno della banca per portare via la cassetta contenente il denaro.

Messo a segno il furto, i ladri si sono dati alla fuga velocemente e in maniera indisturbata, facendo perdere le proprie tracce. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni abitanti della zona che, nel cuore della notte, hanno sentito un forte boato provenire proprio dall’istituto bancario.

Indagini in corso

Sul posto è stato immediato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri, diretti dal Luogotenente Pino Bosco, e dei colleghi della Stazione di Vibonati, guidati dal Maresciallo Francesco Barile. Presente anche il Capitano della Compagnia Carabinieri di Sapri, Francesco Fedocci. I militari hanno effettuato numerosi rilievi, sia all’esterno che all’interno, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini sono necessarie per tentare di identificare gli autori del furto. Ad aiutare le forze dell’ordine nella ricostruzione degli avvenimenti potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sia all’esterno che all’interno dell’istituto. L’operazione di rilievo è proseguita per l’intera nottata. Il magistrato di turno della Procura di Lagonegro è stato informato dell’accaduto. Resta ora da quantificare l’esatta somma di denaro sottratta.

