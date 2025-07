PNRR e infrastrutture, Piero De Luca: “Servono investimenti certi per il Mezzogiorno”

Nel corso della cerimonia per la nuova intitolazione dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, l’onorevole Piero De Luca, ha lanciato un appello al Governo nazionale, sollecitando un impegno concreto per il Sud. “Chiediamo all’Esecutivo di fare la sua parte, evitando ulteriori tagli alle risorse destinate al Mezzogiorno,” ha dichiarato, facendo riferimento in particolare al fondo perequativo infrastrutturale, recentemente ridimensionato.

“Intervenire per attuare il PNRR”

Nel suo intervento, De Luca ha richiamato l’urgenza di attuare pienamente e nei tempi previsti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), soprattutto per quanto riguarda il capitolo delle grandi opere ferroviarie. “La spesa effettiva per queste infrastrutture è ferma intorno al 15%, in gran parte per responsabilità del Ministero delle Infrastrutture,” ha sottolineato.

La finalità

L’obiettivo, ha spiegato, è garantire una piena integrazione del sistema dei trasporti locali con lo scalo aeroportuale salernitano, potenziando i collegamenti con Salerno, Battipaglia, Pontecagnano e con i principali poli turistici e culturali del territorio. Vincenzo De Luca: “Altri 160 milioni per infrastrutture e metropolitana” Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato un ulteriore investimento di 160 milioni di euro per completare le opere connesse all’aeroporto e per prolungare la linea della metropolitana.

“L’obiettivo – ha spiegato – è estendere il tracciato fino a Battipaglia e, in prospettiva, fino a Eboli.” Il governatore ha inoltre ribadito l’attenzione della Regione verso le aree interne e in particolare verso il Cilento. Durante la conferenza, ha confermato la prossima inaugurazione della strada di Rizzico, arteria chiusa da tempo, che collega Ascea con Pisciotta. Un intervento atteso da anni da cittadini e amministratori locali.