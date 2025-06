Play-out Serie B, la Lega ha deciso: Salernitana-Sampdoria posticipata a domenica

La Lega Serie B ha ufficializzato il posticipo della gara di ritorno tra Salernitana e Sampdoria, valida per il play-out della stagione 2024/2025 (il match di andata è stato vinto dalla Samp per 2-0). L’incontro, inizialmente previsto per venerdì 20 giugno alle 20:30, si giocherà domenica 22 giugno alle 20:30.

La decisione

La decisione arriva dopo la grave intossicazione che ha colpito gran parte dello staff e dei giocatori granata al rientro da Genova, dopo aver disputato la gara d’andata. Il club ha fornito tutta la necessaria documentazione sanitaria, allegando anche una denuncia formale presso la Procura della Repubblica di Genova. La Lega, prendendo atto della richiesta, ha valutato di spostare la partita da venerdì (data in programma) a domenica alle 20:30 allo stadio Arechi.