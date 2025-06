Plastic Free in Campania: sabato 7 giugno appuntamento ad Eboli, una giornata per salvaguardare l’ambiente

Oltre 100 appuntamenti in tutta Italia tra clean up e sensibilizzazioni ambientali da giovedì 5 a domenica 8 giugno. È l’impegno di referenti e volontari Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Ambiente e degli Oceani. Un duplice obiettivo: liberare spiagge, aree verdi e luoghi pubblici da migliaia di chili di plastica e rifiuti e informare quante più persone possibili delle dannose conseguenze dell’inquinamento sulla nostra salute e su quella del nostro Pianeta.

Le tappe

Anche in Campania si moltiplicano le iniziative grazie all’impegno dei volontari Plastic Free, con 9 appuntamenti distribuiti su quattro giornate. Il 5 giugno si terrà una mattinata di sensibilizzazione ambientale con le scuole a Quarto (NA). Il 6 giugno è in programma un evento a Casamicciola Terme (NA). Sabato 7 giugno la mobilitazione entrerà nel vivo con ben sei appuntamenti: Eboli (SA), Napoli, Palma Campania, nuovamente Quarto (NA), Cesa e Succivo (CE). A chiudere il ciclo di eventi sarà, l’8 giugno, l’iniziativa in programma a Pomigliano d’Arco (NA).

Sabato 7 giugno appuntamento ad Eboli

Tra le tappe anche in Campania, anche Eboli sarà protagonista nella giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente. Proprio quale mese fa il Comune, retto dal sindaco Mario Conte, ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione Palstic Free Odv. Il protocollo d’intesa con Plastic Free renderà organiche le campagne di raccolta e pulizia e promuoverà la sensibilizzazione dei cittadini alla corretta differenziazione e conferimento dei rifiuti, nonché a diminuire il più possibile l’utilizzo della plastica.

«È importante la firma perché ufficializza una collaborazione già avviata. Dall’Amministrazione comunale abbiamo sempre ricevuto supporto. Il protocollo servirà a snellire l’iter burocratico per organizzare le attività. Il nostro obiettivo è rendere Eboli una città “Plastic Free e farle ottenere le famose “tre tartarughe”, simbolo del riconoscimento. Ad oggi solo 8 città in Italia le hanno ricevute». Sono queste le parole di Elena Merola, presidente della compagine locale di Plastic Free.