Pisciotta tra i borghi rigenerati dal Ministero della Cultura: fondi PNRR per arte e recupero

Pisciotta ottiene fondi PNRR per la "Rigenerazione urbana" del MIC. Interventi materiali, recupero del patrimonio e arte pubblica con l'artista Milu Correch

A cura di Maria Emilia Cobucci

Il comune di Pisciotta rientra tra i beneficiari del bando attivato dal Ministero della Cultura per la “Rigenerazione urbana”. Una serie di attività da realizzare sopratutto nei borghi al di sotto dei 5000 abitanti.

L’iniziativa

“Nel piano di ripresa e resilienza furono immaginate dal Ministero della Cultura, nel marzo del 2022, una serie di attività da rivolgere ai piccoli borghi – ha affermato il consigliere delegato al PNRR Antonio Greco – In quell’occasione il comune di Pisciotta ha candidato una strategia d’intervento che è stata ritenuta meritevole e che conta di ben 15 attività che hanno visto coinvolti diversi partner, che da subito hanno aderito a questa iniziativa.

Gli interventi

All’interno di queste attività, oltre quelle che hanno un approccio più culturale e artistico come questo che ora sta prendendo forma, ci sono anche degli interventi cosiddetti “materieli” in parte già realizzati. Tra questi va menzionata la ripavimentazione che è stata effettuata o anche il recupero dell’ultimo piano della biblioteca comunale, presso il Palazzo Marchesale, che verrà completato prossimamente”.

Arte protagonista

Una serie di attività che puntano alla Rigenerazione urbana anche attraverso l’arte, come quella espressa da Milu Correch, artista internazionale di origine Argentina che ha realizzato nel comune di Posciotta tre murales. Un lavoro quest’ultimo, che ha visto la piena partecipazione anche dell’associazione “Incipit”.

“Noi dell’associazione Incipit pensiamo che l’arte sia l’inizio di un percorso e qui a Pisciotta insieme all’artista internazionale Milu Correch e all’amministrazione comunale abbiamo deciso di raccontare tre storie – ha detto Antonio Oriente dell’associazione Incipit – Le storie con la S minuscola, che non finiscono sui libri di storia ma che hanno un valore enorme per le nostre comunità. Storie di persone che hanno lasciato una traccia importante con le loro azioni e con la loro empatia”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 27 ottobre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Wushu Kung Fu

ASD Arti Marziali Capaccio Paestum celebra i 40 anni di attività e raduna in città oltre 100 atleti

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 11 associazioni provenienti da 4 regioni italiane

Incidente Sala Consilina

Sala Consilina: scontro auto – camion, ferita una donna

È successo nel pomeriggio. Indagini in corso da parte della Polizia Municipale

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79