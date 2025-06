Pisciotta, spiagge libere: attivato il salvamento a mare in sinergia con con la Guardia Costiera di Palinuro

Ha preso il via ieri il servizio di salvamento a mare per le spiagge libere del Comune di Pisciotta, un presidio essenziale di sicurezza per residenti e turisti che scelgono il nostro litorale.

Il servizio

Questo importante servizio è stato attivato grazie alla preziosa collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Palinuro, grazie all’impegno del Tenente di Vascello Samantha Losito, che si conferma ancora una volta fondamentale punto di riferimento per la sicurezza balneare e la tutela della vita umana in mare. Il servizio, affidato alla GECAAL Cooperativa Sociale A.R.L. con determina n. 152/2025, sarà operativo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ogni giorno dalle ore 10:00 alle 18:00. Le attività sono svolte da personale qualificato e abilitato, supportato da una moto d’acqua conforme alla normativa vigente, particolarmente efficace per interventi tempestivi lungo la costa.

“Grazie alla costante e straordinaria collaborazione con la Guardia Costiera di Palinuro, possiamo offrire anche quest’anno un servizio di salvamento di alto livello. Questo è un esempio concreto di buona amministrazione e sinergia istituzionale, che mette al centro la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Pisciotta punta su un modello di accoglienza che coniuga bellezza naturale e responsabilità civile. Con questa attivazione, proseguiamo una tradizione ormai consolidata: è infatti il quinto anno consecutivo che il Comune di Pisciotta garantisce questo servizio, confermandone il valore e l’efficacia.

Un sentito ringraziamento va al Comandante e a tutto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro per la loro disponibilità e professionalità, nonché all’intera Amministrazione comunale.”

Una stagione estiva sicura ed inclusiva

Il Comune di Pisciotta rinnova così il proprio impegno per una stagione estiva sicura, inclusiva e sostenibile, promuovendo un modello di gestione costiera che fa scuola nel territorio cilentano, anche grazie al costante lavoro tecnico e organizzativo dell’ing. Raffaele Carbone, Responsabile del Servizio Porto