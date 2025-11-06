Pisciotta, motoscafo affonda al largo: tre persone soccorse in ipotermia

Provvidenziale l’intervento di un peschereccio e degli uomini della Guardia Costiera per il recupero dei giovani

A cura di Chiara Esposito
Pisciotta Soccorsi porto

Grave incidente in mare al largo di Marina di Pisciotta. Intorno alle 7 di questa mattina un motoscafo è affondato nelle acque antistanti la costa cilentana e i tre giovani a bordo sono stati soccorsi prima da un peschereccio che navigava nelle vicinanze e poi dagli uomini dalla Guardia costiera di Palinuro.

I soccorsi

I tre, recuperati avrebbero rischiato l’ipotermia; sono stati trasferiti a terra dove erano già stati pre-allertati i soccorsi sanitari.

Sul posto sono arrivate contemporaneamente tre ambulanze: una della postazione di Ascea, Palinuro e Camerota. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Indagini in corso

Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’affondamento dell’imbarcazione. I tre verranno ascoltati dalla Guardia Costiera di Palinuro, guidata dal tenente di vascello Samantha Losito.

