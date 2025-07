Pisciotta: istituite aree di sosta a pagamento per il periodo estivo

Il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, con apposito provvedimento ha istituto delle aree di sosta a pagamento dislocate sul territorio Comunale, con lo scopo di soddisfare le esigenze di parcheggio del maggior numero possibile di utenti per tutto il periodo estivo.

Le aree di sosta e le tariffe

L’ordinanza è in vigore da oggi 30 luglio e fino al prossimo 13 settembre. È stata istituita un’area di sosta a pagamento nell’area di parcheggio Sita in via Borgo di Pisciotta capoluogo dalle ore 08,00 alle ore 24,00, come delimitata da apposita segnaletica, con tariffa oraria € 1,50 all’ora o frazione di essa.

E’ stata istituita un’area di sosta a pagamento nell’area di parcheggio San Macario, piano rialzato, ubicato in via Foresta di Pisciotta capoluogo, dalle ore 19,00 alle ore 24,00, come delimitata da apposita segnaletica, con tariffa oraria € 1,50 all’ora o frazione di essa; istituita anche un’area di sosta a pagamento nell’area di parcheggio Sita in via Fiori di Pisciotta Capoluogo dalle ore 08,00 alle ore 24,00, come delimitata da apposita segnaletica con tariffa oraria € 1,50 all’ora o frazione di ora.

E’ stata istituita un area di sosta a pagamento nelle aree banchinate del bacino portuale dalle ore 08,00 alle ore 01,00, così come delimitate da apposita segnaletica con tariffa oraria € 1,50 o frazione di ora. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 € 5,00 per n. 6 ore di sosta, € 10 per 12 ore di sosta, dalle ore 20,00 alle ore 01,00, con tariffa oraria € 1,50. I possessori del posto barca nel porto di Pisciotta Marina, in regola con i relativi pagamenti, possono utilizzare a titolo gratuito dalle ore 08,00 alle ore 20,00, fino all’esaurimento dei posti auto disponibili, gli stalli di sosta esponendo in modo visibile sul parabrezza / cruscotto dell’auto in sosta l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Pisciotta alla concessione del posto barca e/o la ricevuta dell’avvenuto pagamento.