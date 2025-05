Casal Velino, sosta a pagamento: ecco tariffe e aree di sosta

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, ha approvato il piano parcheggi 2025 in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre per tutti i giorni della settimana, con vigenza oraria 08,00 01,00; il provvedimento è stato adottato anche in vista del periodo estivo in cui si assiste su tutto il territorio comunale ad un considerevole incremento della popolazione, e quindi con esso l’esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti.

Le aree di sosta e le tariffe

Le aree soggette al pagamento del ticket a mezzo del dispositivo parcometro e/o con l’applicativo online easypark sono le seguenti: Piazza Marconi, Parcheggio Grandi Eventi, Via Lista, Via Lungomare, Area portuale, Piazzola antistante palazzina dei servizi, Via Palinuro, Via dello Zodiaco, Via Le Marine e Parcheggio adiacente la rotonda d’ingresso alla Frazione Malina.

Per quanto riguarda le tariffe il costo è di €1,00 per 2 ore – tariffa valida dalle ore 08:00 alle 20:00 – di €2,00 per 6 ore – valida dalle ore 08:00 alle ore 20:00, e di 2,00 € dalle ore 20,00 alle ore 01 ,00. In Piazza Marconi e nel parcheggio all’ingresso del paese, sono previste delle eccezioni. Nel primo caso, ci sarà una tariffa a tempo pari a €1,00 per ogni 30 minuti, – ore 8,00 ore 20,00 – ed € 1,00 ad ora dalle ore 20,00 alle ore 01,00; per il parcheggio “rotonda” invece il ticket è di €1,00 dalle ore 08:00 alle 17:00/ €2,00 dalle 17:00 alle ore 01:00.

Abbonamenti

ABBONAMENTO PER RESIDENTI BIMESTRALE €70,00 MENSILE €50,00 QUINDICINALE €30,00 MENSILE €10,00 Residenti su aree soggette a pagamento che locano, la propria abitazione, ad un residente del Comune di Casal Velino GRATUITO Residenti su area di sosta soggetta a pagamento GRATUITO Venditori di prodotti propri su Piazza Grandi Eventi. ABBONAMENTO PER NON RESIDENTI MENSILE € 70,00 Per la 1 autovettura QUINDICINALE € 40,00 SETTIMANALE € 30,00