Pisciotta, giornata di prevenzione con la Misericordia: visite specialistiche il 28 dicembre

La Misericordia di Pisciotta scende in campo per la tutela del benessere collettivo organizzando una nuova Giornata di prevenzione polispecialistica. L’evento, che si inserisce nel più ampio quadro del Progetto Missione Salute 2025, rappresenta un’importante occasione per la cittadinanza di accedere a servizi di controllo e monitoraggio medico.

L’iniziativa è programmata per Domenica 28 dicembre 2025 e si svolgerà durante la mattinata, coprendo la fascia oraria che va dalle 08:30 alle 13:30. Le visite avranno luogo presso la Sede operativa situata in Via Foresta a Pisciotta.

Le discipline mediche e gli specialisti coinvolti

La giornata di screening è resa possibile grazie alla collaborazione con qualificati professionisti sanitari che offriranno la loro competenza per un servizio specialistico mirato. Nello specifico, l’offerta sanitaria della giornata riguarderà due ambiti principali:

Dermatologia , con la presenza del Dr. Giulio Bortone ;

, con la presenza del ; Gastroenterologia, a cura della Dr.ssa Mariasofia Fiorillo.

Gli organizzatori hanno voluto esprimere gratitudine verso i professionisti che renderanno possibile l’iniziativa: “Ringraziamo i medici specialisti per la preziosa collaborazione”, sottolineando inoltre come “la salute e la prevenzione sono una priorità per la nostra comunità”.

Modalità di accesso e prenotazioni

Per garantire un corretto svolgimento delle visite ed evitare assembramenti, l’organizzazione rende noto che l’accesso alle prestazioni è regolamentato da prenotazione obbligatoria. Gli appuntamenti saranno fissati fino all’esaurimento delle disponibilità previste per la giornata.

Si invita pertanto la cittadinanza interessata a riservare il proprio appuntamento con tempestività. Per effettuare la prenotazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: