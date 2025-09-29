Pierpaolo Monzillo conquista “Amici”: il giovane ballerino di Atena Lucana entra nella scuola più famosa d’Italia

La danza campana brilla in televisione grazie al talento di Pierpaolo Monzillo, giovane ballerino originario di Atena Lucana, che ha conquistato la giuria di “Amici”, lo storico talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Orgoglio valdianese

Nella puntata andata in onda ieri, Pierpaolo ha superato brillantemente il provino, ottenendo il sì di due professori e l’ingresso ufficiale nella scuola più ambita dai giovani artisti italiani. Pierpaolo è un vero e proprio astro nascente della danza, già noto nel panorama locale per la sua passione, il talento e la determinazione. Ha mosso i primi passi nella danza nella scuola Ludance di Sala Consilina, per poi proseguire il suo percorso di formazione a Nocera, affinando tecnica e stile. Nonostante la giovane età, Pierpaolo ha già collezionato importanti riconoscimenti. Tra questi spicca la borsa di studio dedicata a Federica Tropiano, assegnata dall’associazione 21 Passi, realtà impegnata nella promozione della danza tra i giovani del Vallo di Diano.

Con il suo ingresso ad “Amici”, Monzillo diventa il secondo ballerino di Atena Lucana a calcare il palco della trasmissione dopo Vittorio Ardovino, a dimostrazione del fertile vivaio di talenti che il piccolo comune salernitano sta esprimendo negli ultimi anni. Grande entusiasmo nella comunità di Atena Lucana e tra tutti coloro che hanno seguito e sostenuto Pierpaolo nel suo percorso. Il suo traguardo è motivo di orgoglio per tutto il Vallo di Diano e rappresenta un messaggio di speranza per tanti giovani che sognano di trasformare la propria passione in una carriera.