Piano paesaggistico regionale e rapporto con Piani urbanistici comunali: incontro a Villa Matarazzo

Il 28 marzo presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, alle ore 10 si terrà la presentazione del Piano paesaggistico regionale e in particolare si analizzerà il rapporto del piano con i piani urbanistici comunali.

L’incontro

Il Piano paesaggistico regionale è lo strumento elaborato ai fini della tutela del paesaggio, in tema di conservazione e preservazione ma anche come opportunità di valorizzazione di zone montane, corsi d’acqua, territori della costa, ricadenti nell’area protetta, ai fini di uno sviluppo organico e ambientalmente compatibile.

Dopo i saluti del presidente del parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, prendono parte alla presentazione del rapporto il direttore del parco, Romano Gregorio e Costabile Spinelli, componente del consiglio direttivo.

Seguiranno le relazioni tecniche degli architetti Ernesto Alfano, responsabile dell’area tecnica del parco e Pio Castiello, tecnico incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco (Vas), e del professor Marcello Feola, docente dell’Università di Salerno.