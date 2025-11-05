Il Piano di Zona S9: cerca enti del terzo settore per la realizzazione di eventi natalizi

Il Piano di Zona Ambito S09, con capofila il Comune di Sapri, ha indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a enti del terzo settore finalizzato alla realizzazione di eventi natalizi e attività socio ricreative rivolte ai minori residenti nei comuni dell’Ambito.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo di promuovere coesione sociale, inclusione, partecipazione comunitaria e valorizzazione del territorio, coinvolgendo famiglie, minori, persone fragili e le realtà associative locali.

Scopo della procedura è l’individuazione di uno o più soggetti ETS con cui attivare un tavolo di co-progettazione, finalizzato alla programmazione e realizzazione congiunta di eventi natalizi (laboratori, mercatini, spettacoli, attività inclusive, iniziative per minori, ecc.) da svolgersi nel periodo indicativo 20 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 nei Comuni dell’Ambito S9. I destinatari principali delle attività sono principalmente i minori (in particolare bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni) e le loro famiglie con l’obiettivo di favorire opportunità di accesso ad attività ricreative e socializzanti durante il periodo natalizio.

Come partecipare

Gli Enti del Terzo Settore, singoli o tra loro associati, devono formalizzare al Piano di Zona Ambito S9 una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l’idea progettuale proposta, le azioni, le modalità, gli strumenti di realizzazione e le risorse messe a disposizione.

L’istanza e il progetto dovranno pervenire al Piano di Zona Ambito S9 entro le ore 12.00 del giorno 10.11.2025 , termine perentorio a pena di esclusione, in un unico File PDF da inviarsi mediante PEC al seguente indirizzo pianosociales9@pec.it.