Campagna: ricco cartellone di eventi natalizi

La Pro Loco Città di Campagna grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio e con il supporto dell’amministrazione comunale ha elaborato un programma ed un cartellone di eventi e spettacoli che, fino all’anno nuovo, terranno compagnia ai residenti e ai tanti visitatori che arriveranno da fuori comune.

Natale Campagnese 2023, infatti, offre ai grandi ma soprattutto ai piccoli una serie di iniziative ed attività culturali, sociali, musicali, artistiche, teatrali, sportive, enogastronomiche.

Diversi momenti di festa allieteranno tutto il territorio, partendo da Puglietta il 3 dicembre 2023 e finendo al Centro Storico il 16 gennaio 2024 con l’atteso ritorno de i Fucanoli 2024!

Attività e spettacoli imperdibili

Al Convento dei Cappuccini (in località Piazza d’Armi) si svolgerà dal 15 al 17 dicembre la prima edizione di “Natale al Convento”: ideata e strutturata assieme a tante associazioni di Campagna, numerose saranno le attività, i laboratori, gli spettacoli, le iniziative solidali (in collaborazione con Telethon), esposizioni, mostre, proposte culturali di qualità e di piacevole intrattenimento.

Al Centro Storico (per la prima volta) sara installata una pista ghiacciata, dal 22 dicembre al 14 gennaio 2024, per il divertimento soprattutto dei più piccoli e delle famiglie.

“Aspettando i Fucanoli” tra i vicoli ed i portoni di Campagna: prodotti tipici locali, buon cibo ed enogastronomia, insieme all’artigianato e alle tradizioni locali saranno le attrattive che dal 13 al 16 gennaio 2024 animeranno il borgo antico.

Soddisfazione degli organizzatori

«Abbiamo lavorato tanto e in stretta collaborazione con le associazioni locali, una grande sinergia che ha permesso a tutti si contribuire per la nostra città al fine di rendere questo Natale e questo inverno magnifico e piacevole in ogni angolo del paese – dicono gli organizzatori – Queste sono soltanto alcune delle iniziative che si svolgeranno nel nostro borgo».

Il calendario degli eventi natalizi infatti è destinato a subire modifiche e nuove opportunità di divertimento per grandi e piccini.