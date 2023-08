Campagna: Fratelli d’Italia chiede l’attivazione di un Centro Antiviolenza

Una nota a firma del Commissario Cittadino di FDI Campagna Renato Viscovo e la richiesta avanzata al Sindaco Biagio Luongo: Subito l’attivazione di un Centro Antiviolenza.

“Fin dalla sua costituzione Fratelli d’Italia Campagna ha posto al centro del suo programma la costituzione di un Centro Antiviolenza locale. Questo centro ci auguriamo possa trovare presto realizzazione nella creazione di uno sportello attraverso il quale chiunque abbia necessità di tutela potrà subito rivolgersi in totale privacy, trovando sempre istituzioni e professionisti pronti all’ascolto e in grado di difenderli”.

Dopo i Fatti di Palermo e Caivano

I fatti di Palermo e Caivano impongono oggi più che mai alla Politica scelte rapide e coraggiose per contrastare questo fenomeno aberrante e degenerativo. Purtroppo la violenza, in particolare degli uomini nei confronti delle donne, è un dato di fatto che non accenna a diminuire.

“I Centri Antiviolenza – spiega Michele Senatore, Responsabile del Dipartimento Politiche Sociali e Casa, Grandi Infrastrutture e L.L. P.P – gestiscono l’ospitalità delle donne e dei loro figli in case-rifugio, anche in emergenza ed offrono assistenza legale e informazioni sanitarie, permettono la partecipazione a gruppi di sostegno e auto-aiuto, e di fruire di servizi di orientamento al lavoro, da qui la nostra proposta al Sindaco della Città di un Centro Antiviolenza anche a Campagna. Perché anche sul nostro territorio potrebbero esistere situazioni delicatissime per le quali dover intervenire tempestivamente.”

Tutelare le donne attraverso la prevenzione di atti violenti

“La tutela delle donne è fondamentale e non saranno mai lasciate sole – rimarca l’Avv. Biodona Marzullo, Resp. del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche Contro Ogni Forma di Discriminazione, Famiglia e Valori Non Negoziabili – occorrono prevenzione e certezza della pena ma è di vitale importanza la diffusione di una cultura che veda un sano equilibrio tra le istituzioni e i legami fra i sessi che nasce prima di tutto nell’ambito del primo nucleo sociale che è la famiglia”.