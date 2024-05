Agropoli, premiata la Dolphins Cilento per la vittoria del campionato di Serie C

Il Sindaco del Comune di Agropoli Roberto Mutalipassi ha premiato con una targa, nella sala stampa dello Stadio Guariglia, le Dolphins Cilento.

Dopo una cavalcata trionfale a suon di record che ha portato le rossoblù di mister Emiliano Tarabusi in Serie C, arriva anche il meritato riconoscimento per lo straordinario percorso sportivo.

Domenica alle ore 10:30 l’ultima gara di campionato per le ragazze in trasferta con il Caserta Calcio.

Presente alla cerimonia anche il consigliere con delega allo sport Gennaro Russo e la presidente della compagine cilentana Filomena Merola.