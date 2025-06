Piano di Zona Ambito S9: al via il progetto diretto a persone con disabilità

È ufficialmente iniziato presso il Piano di Zona Ambito S9 un percorso di autonomia per le persone disabilità, con l’obiettivo di consentire a quest’ultimi un inserimento nel mondo del lavoro. Un progetto portato avanti dal Piano di Zona Ambito S9, diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, in stretta collaborazione con la società Projenia Scs e la piena e diretta disponibilità del Comune di Torre Orsaia, rappresentato dal Sindaco Pietro Vicino.

“Ringraziamo il Sindaco Pietro Vicino e l’amministrazione comunale di Torre Orsaia per aver messo a disposizione la biblioteca comunale per questo progetto relativo alle persone con disabilità – ha affermato la coordinatrice del Piano di Zona S9 Gianfranca Di Luca – Si tratta si un progetto che ha al suo interno diverse azioni: oggi abbiamo infatti consegnato a queste persone dei computer e contestualmente partiranno i tirocini di formazione a cura della Projenia SCS. Successivamente si procederà con l’inaugurazione del gruppo appartamenti presente qui nel comune di Torre Orsaia e dove questi utenti del Piano saranno ospitati”.

Un programma articolato in quattro Comuni

Un programma importante che ha come protagonista la società Projenia SCS. ” È un programma importante che come Projena già stiamo seguendo in altri quattro Piani di Zona della Regione Campania – ha poi affermato Mauriello, amministratore della Projenia SCS – In concreto avviamo questo percorso di autonomia per le persone disabili che prevede dei tirocini d’inclusione che saranno effettuati presse aziende locali.

Le finalità

Il tutto è finalizzato all’inserimento di queste persone nel mondo del lavoro, tenendo conto delle loro attitudini. Siamo soddisfatti della risposta a questo progetto, e al nostro bando, da parte di diverse aziende del posto”.