Piano di Zona Ambito S9: al via i corsi di competenze digitali per persone con disabilità

È partito ufficialmente ieri mattina, presso la Biblioteca comunale “Giuseppe Vallone” di Torre Orsaia, il nuovo corso di formazione digitale dedicato alle persone con disabilità, nell’ambito del progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, promosso dal Piano di Zona Ambito S9 con Comune capofila Sapri e realizzato con il supporto tecnico di Projenia SCS.

L’iniziativa

L’iniziativa rappresenta un tassello importante per promuovere inclusione sociale, autonomia e pari opportunità. Attraverso incontri teorico-pratici guidati da esperti in tecnologie digitali e formazione inclusiva, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze oggi centrali nel lavoro e nella vita quotidiana: dall’uso consapevole del web ai laboratori creativi, fino allo sviluppo delle soft skills, indispensabili in ogni contesto professionale. Il corso si svolge in un ambiente accessibile e inclusivo, pensato per valorizzare le potenzialità individuali con metodologie innovative e strumenti digitali semplici e funzionali. L’obiettivo è offrire ai beneficiari un’opportunità concreta di crescita personale e professionale, riducendo il divario digitale e rafforzando la partecipazione attiva alla comunità.

A sottolineare il valore del progetto, la Coordinatrice del Piano Sociale di Zona Gianfranca Di Luca. “Questo corso è molto più di un’attività formativa: è un segnale forte di attenzione verso le persone con disabilità e un investimento sul futuro dei nostri territori. La tecnologia può essere una straordinaria leva di inclusione, se messa a disposizione di tutti. Con questo percorso vogliamo dare strumenti concreti per rafforzare autonomia, autostima e capacità di partecipazione attiva, creando nuove opportunità di crescita e di inserimento lavorativo”, ha infine dichiarato la Di Luca. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle azioni dell’Ambito S9, che punta a costruire percorsi personalizzati di formazione e orientamento, capaci di sostenere l’autodeterminazione e il benessere delle persone con disabilità, contribuendo allo sviluppo di una comunità più inclusiva e solidale.