Piaggine valorizza il patrimonio rurale: un progetto da 64.000 euro per il “Piano di Roti”

L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio legato alla transumanza e a promuovere il turismo rurale, partecipando a un bando nazionale per il finanziamento.

Piaggine Municipio

Il Comune di Piaggine ha approvato una proposta progettuale mirata al ripristino, alla manutenzione e alla valorizzazione dell’area sottoposta a tutela paesaggistica in località “Piano di Roti”. Il progetto ha un costo totale di 64.000,00 € e sarà candidato per un finanziamento dal “Fondo volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l’alpeggio e altre pratiche tradizionali”.

Le opere

Gli interventi previsti includono il restauro di un abbeveratoio esistente, per un costo di 10.000,00 €, e la riqualificazione di un luogo di sosta per il bestiame, per un costo di 40.000,00 €. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di recupero e promozione delle pratiche tradizionali legate alla transumanza, che sono considerate un patrimonio a forte significato identitario e culturale.

L’amministrazione comunale riconosce il valore economico di queste pratiche, che hanno riflessi positivi sulla qualità dei prodotti alimentari, e il valore architettonico dei manufatti storici

