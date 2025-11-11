Piaggine, sindaco attiva i selecontrollori: “Siamo invasi dai cinghiali”. L’intervista

Il primo cittadino, con i suoi amministratori, ha deciso, di chiedere l'intervento di una squadra di selecontrollori

A cura di Alessandra Pazzanese

“Troppi cinghiali vicino al centro abitato, devastano l’agricoltura e sono pericolosi” queste le segnalazioni che, nei giorni scorsi, si sono susseguite, segnalazioni partite dai cittadini verso l’amministrazione comunale di Piaggine, guidata dal sindaco, Renato Pizzolante.

L’intervento dei selecontrollori

Il primo cittadino, con i suoi amministratori, ha deciso, pertanto, di chiedere l’intervento di una squadra di selecontrollori che ha operato nel pieno rispetto della regolamentazione e nella zona indicata, nei pressi dell’isola ecologica comunale e a pochi passi dal centro.

Diversi i capi di ungulati individuati anche con l’ausilio del cane Lulù e abbattuti.

Le dichiarazioni del sindaco Renato Pizzolante

Una situazione emergenziale quella che riguarda la presenza dei cinghiali nei comuni del Cilento: “Ho chiesto l’attivazione di una squadra di selecontrollori perché oramai pare che con la presenza dei cinghiali nei nostri comuni siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Vediamo cinghiali alle porte del paese, in qualche caso anche nel centro abitato” ha affermato, tra le altre cose, il sindaco Pizzolante ai microfoni di InfoCilento spiegando che attivando i selecontrollori ha pensato di eliminare i pericoli imminenti rappresentanti dai cinghiali per la comunità, ma specificando che questo, tuttavia, non basta a risolvere una questione annosa.

“Stiamo dialogando con il Parco e con la Regione Campania e, prossimamente, porterò il problema all’attenzione del Consiglio Comunale e chiederò anche alla Regione Campania di darci una mano perché quello dei cinghiali è un problema serio” ha concluso Pizzolante annunciando di essere attivo per intraprendere varie iniziative utili a fronteggiare il problema.

