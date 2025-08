Piaggine: più sicurezza sul territorio con un sistema di videosorveglianza

Il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Renato Pizzolante, punta alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrata finalizzato al monitoraggio del territorio comunale, alla prevenzione da atti di criminalità e di inciviltà urbana, al contrasto dei fenomeni di devianza e di degrado urbano e ambientale.

Il progetto

L’Ente intende pertanto presentare istanza di finanziamento per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza con lo scopo di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana; le risorse sono stanziate dal Decreto interministeriale del 27 dicembre 2024. Passo propedeutico per il finanziamento è stata la sottoscrizione del “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Salerno.

La Giunta comunale ha approvato così il progetto di fattibilità tecnica ed economica rideterminato, che ha un importo complessivo pari a 63 mila euro; la stessa si impegna ad assicurare il funzionamento in efficienza e la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche del sistema di videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi, riservandosi ad iscrivere le relative somme necessarie a bilancio pari a 1.000,00 €/anno iva inclusa al riconoscimento del finanziamento.