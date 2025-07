Più sicurezza sul territorio: Cuccaro Vetere e Futani insieme per un sistema di videosorveglianza

I Comuni di Cuccaro Vetere e Futani insieme per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Cuccaro, ente Capofila, ha approvato il progetto esecutivo che ha un importo complessivo di € 246.178,64.

Le finalità

I due centri intendono rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio ed in particolare nelle aree sensibili (svincoli della strada a scorrimento veloce sp. 430 “Cilentana”, strada SS.18 attraversante il centro abitato, sedi di uffici pubblici, plessi scolastici, centri storici, chiese e monumenti e piazze, isole ecologiche, cimiteri ecc.).

In particolare il territorio dei due comuni contempla due assi principali di passaggio per l’Italia Meridionale ( SS. 18 e Variante alla SS.18 sp. 430) lungo i quali, purtroppo, si muove anche gran parte della criminalità a seguito degli assi turistici (Palinuro-Sapri) sull’asse Campano-Calabro, oltre alla micro criminalità che spesso prende di mira i piccoli centri.

Risorse dal Ministero per sistemi di videosorveglianza

Cuccaro e Futani hanno presentato congiuntamente la domanda di ammissione a finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza volti a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità. Passo propedeutico per il finanziamento è stata la sottoscrizione del “Patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Salerno.

Il comune Capofila (Cuccaro Vetere) ha ora provveduto alla redazione del progetto tecnico esecutivo per la realizzazione del “progetto di videocontrollo per la sicurezza urbana dei territori di Cuccaro Vetere e Futani”. In caso di positivo accoglimento dell’istanza gli Enti si impegneranno alla gestione e manutenzione dell’impianto con le somme previste al bilancio degli enti dei Comuni di Cuccaro Vetere e Futani per almeno 5 anni dalla realizzazione dell’impianto.