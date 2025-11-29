Piaggine chiede l’abrogazione delle liste bloccate. Mozione approvata in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Piaggine ha approvato all’unanimità la mozione che chiede l’abrogazione del sistema elettorale basato sulle liste bloccate per Camera e Senato.

“Un passo fondamentale per restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento, un diritto che la Costituzione repubblicana riserva esclusivamente alla sovranità popolare” ha fatto sapere l’avvocato Guglielmo Scarlato, già deputato per tre legislature e presidente dell’associazione “Vincenzo Scarlato” che porta il nome del suo compianto padre, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Industria e del Commercio e Deputato della Repubblica Italiana.

La posizione del Comune e l’impegno sul territorio

Una posizione assunta con convinzione, quella del Comune di Piaggine, guidato dal Sindaco, Renato Pizzolante.

“Da troppo tempo il voto è racchiuso nel ristretto perimetro imposto dalle liste decise dai capipartito, espropriando i cittadini della loro voce diretta. Oggi, grazie all’impegno di chi opera sul territorio,

dai comuni fino alle istituzioni locali, vediamo che è possibile far sentire le ragioni del popolo anche dove i vertici di partito sembrano ostacolare il cambiamento” ha continuato l’On. Scarlato che da tempo promuove incontri a tema e che, tempo fa trovò, nella sua battaglia contro il sistema delle liste bloccate, anche il sostegno del Comune di Roccadaspide.

Un segnale di democrazia attiva

“Questo voto unanime non è solo un segnale politico: è la dimostrazione concreta che la partecipazione attiva, la determinazione e la passione civica possono fare la differenza. È un incoraggiamento per tutti coloro che credono nella democrazia vera, fatta di cittadini protagonisti, non di liste decise a tavolino. Un grazie e un applauso a Piaggine, esempio di impegno e responsabilità civica. Che questo sia un messaggio per tutti: la democrazia vive laddove le persone agiscono con coraggio e convinzione” ha concluso Scarlato.