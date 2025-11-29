Piaggine chiede l’abrogazione delle liste bloccate. Mozione approvata in Consiglio Comunale

Una posizione assunta con convinzione, quella del Comune di Piaggine, guidato dal Sindaco, Renato Pizzolante

A cura di Alessandra Pazzanese
Piaggine Municipio

Il Consiglio Comunale di Piaggine ha approvato all’unanimità la mozione che chiede l’abrogazione del sistema elettorale basato sulle liste bloccate per Camera e Senato.

“Un passo fondamentale per restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento, un diritto che la Costituzione repubblicana riserva esclusivamente alla sovranità popolare” ha fatto sapere l’avvocato Guglielmo Scarlato, già deputato per tre legislature e presidente dell’associazione “Vincenzo Scarlato” che porta il nome del suo compianto padre, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Industria e del Commercio e Deputato della Repubblica Italiana.

La posizione del Comune e l’impegno sul territorio

“Da troppo tempo il voto è racchiuso nel ristretto perimetro imposto dalle liste decise dai capipartito, espropriando i cittadini della loro voce diretta. Oggi, grazie all’impegno di chi opera sul territorio,
dai comuni fino alle istituzioni locali, vediamo che è possibile far sentire le ragioni del popolo anche dove i vertici di partito sembrano ostacolare il cambiamento” ha continuato l’On. Scarlato che da tempo promuove incontri a tema e che, tempo fa trovò, nella sua battaglia contro il sistema delle liste bloccate, anche il sostegno del Comune di Roccadaspide.

Un segnale di democrazia attiva

“Questo voto unanime non è solo un segnale politico: è la dimostrazione concreta che la partecipazione attiva, la determinazione e la passione civica possono fare la differenza. È un incoraggiamento per tutti coloro che credono nella democrazia vera, fatta di cittadini protagonisti, non di liste decise a tavolino. Un grazie e un applauso a Piaggine, esempio di impegno e responsabilità civica. Che questo sia un messaggio per tutti: la democrazia vive laddove le persone agiscono con coraggio e convinzione” ha concluso Scarlato.

