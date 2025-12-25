Petina, nuova luce su Palazzo Monaci: approvato il progetto per l’illuminazione artistica del Municipio

Il Comune di Petina punta a ridisegnare il volto notturno del proprio centro storico attraverso la valorizzazione del suo edificio più rappresentativo.
L’amministrazione guidata dal sindaco Domenico D’Amato ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’illuminazione artistica della Casa Comunale situata in Piazza Umberto I.
L’iniziativa
L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di promozione dei beni culturali sostenuto dalla Regione Campania, che riconosce il valore del patrimonio architettonico come leva per lo sviluppo economico e turistico del territorio.
L’obiettivo dell’intervento non è solo estetico: il progetto mira a garantire un’adeguata illuminazione architettonica esterna a Palazzo Monaci, attuale sede del Comune, coniugando la valorizzazione monumentale con l’esigenza di una maggiore sicurezza urbana.
I costi e la strategia di finanziamento
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede un investimento complessivo di 15.000 euro. Di questa somma, 13.050 euro sono destinati ai lavori (comprensivi degli oneri di sicurezza), mentre 1.950 euro rimangono come somme a disposizione.
Per coprire i costi, l’Ente ha deciso di partecipare all’avviso pubblico regionale che concede contributi a fondo perduto fino al 70% della spesa ammissibile per la valorizzazione dei monumenti.
Il Comune di Petina farà quindi la sua parte: la delibera formalizza l’impegno a compartecipare finanziariamente con fondi propri di bilancio per un importo di 4.500 euro, necessari a coprire la quota non finanziata dalla Regione e garantire la piena realizzazione dell’opera.