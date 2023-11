Pubblica illuminazione a led: nuovi punti luce ad Albanella

L’illuminazione pubblica a LED ha rivoluzionato il modo in cui le città e le comunità illuminano le strade, i parchi e gli spazi pubblici. Questa tecnologia ha portato numerosi vantaggi, contribuendo a migliorare la qualità della vita, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Albanella è tra i centri che negli ultimi tempi ha investito in tal senso. Nella giornata di domani, domenica 26 novembre, saranno anche attivati 48 nuovi punti luce a led sul territorio. «L’accensione avverrà domani all’imbrunire – ha spiegato il sindaco Renato Josca – abbiamo deciso di farlo in questo mese per ricordare chi non c’è più tra noi. Continua il nostro impegno al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale».

Pubblica illuminazione a Led, i vantaggi

Una delle caratteristiche distintive dei LED è la loro eccezionale efficienza energetica. Rispetto alle lampade tradizionali, i LED richiedono notevolmente meno energia per produrre la stessa quantità di luce. Ciò si traduce in una riduzione significativa dei consumi energetici e, di conseguenza, dei costi associati alla gestione dell’illuminazione pubblica.

I LED hanno una durata di vita molto più lunga rispetto alle lampade tradizionali. Mentre le lampade convenzionali possono richiedere sostituzioni frequenti, i LED possono durare fino a 50.000 ore o più. Questa durata estesa si traduce in minori costi di manutenzione e in una maggiore affidabilità dell’illuminazione pubblica.

Sebbene l’investimento iniziale per l’installazione di sistemi di illuminazione a LED possa sembrare più elevato, i vantaggi economici a lungo termine superano ampiamente questo costo. La combinazione di una maggiore efficienza energetica e una durata prolungata si traduce in risparmi significativi sulle bollette energetiche e sui costi di manutenzione nel corso degli anni.

I LED offrono una luce più brillante e uniforme rispetto alle lampade tradizionali. Questo non solo migliora la visibilità nelle aree pubbliche, ma contribuisce anche a una maggiore sicurezza.

I nuovi punti di illuminazione a led ad Albanella

I nuovi punti luce ad Albanella saranno accesi in Via San Berardino, Traversa Via Santa Sofia, Cerrina, Sp420 (San Nicola), Traversa SP11A (San Nicola), Cappasanta, Via Giunta, SP11A ( Borgo San Cesareo /Matinella).