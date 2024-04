Playoff: Buona la prima per la Polisportiva Basket Agropoli

In gara 1 dei play-off la Polisportiva Basket Agropoli super la Virtus Curti per 77-53, portandosi in vantaggio nella sfida al meglio delle tre partite.

La Partita

Nel primo quarto i delfini partono subito forte trascinati da un Susa versione play-off che realizza sia dalla distanza che da sotto canestro portando il parziale sul 20-9.

Nel secondo quarto la squadra ospite ha una reazione d’orgoglio e agguanta l’Agropoli fino al 27 pari, nel finale di quarto Borrelli sale in cattedra portando l’Agropoli sul risultato di 41-30.

Nella ripresa la partita continuano a condurla i delfini, difendendo forte e attaccando con concretezza, buoni i movimenti offensivi dettati dagli schemi di coach Enzo Maria che portano Tempone e compagni a soluzioni al tiro senza grosse pressioni. Nel finale di terzo quarto il risultato è di 61-42.

Nell’ultimo quarto la Polisportiva mantiene lo stesso ritmo, continuando a controllare il match senza affanni, nel finale c’è gloria anche per i giovani agropolesi con Trotti che entra nel tabellino siglando una tripla.

Termina così l’incontro con il risultato di 77-53. Adesso la Polisportiva si giocherà la possibilità di chiudere la pratica Curti mercoledì sul campo della squadra della provincia di Caserta.