Cartellone pubblicitario crolla a Salerno: intervengono i vigili del fuoco

Intorno alle ore 19:00 di oggi, i vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti in via San Leonardo, a ridosso dell’uscita del parcheggio dell’ospedale, a seguito della rottura e del crollo di una parte di un grosso cartellone pubblicitario.

L’allarme

L’allarme è stato lanciato dalla Polizia Municipale, che ha prontamente chiesto l’ausilio sul posto della squadra dei vigili del fuoco della sede centrale e un’autoscala. I caschi rossi, con abilità e tempestività, sono intervenuti per rimuovere il materiale pubblicitario pericolante e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti o danni a persone o cose, in quanto la zona era momentaneamente priva di passanti. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse senza intoppi.

Indagini su eventuali responsabilità

Spetterà ora alla Polizia Municipale stabilire le cause del cedimento del cartellone pubblicitario e provvedere ai necessari provvedimenti qualora dovessero essere riscontrate responsabilità.