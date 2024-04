Altavilla Silentina, rubato il trattore della Comunità Montana. Di Masi: “Serviva a 14 comuni. Era un bene di tutti”

Vale diverse migliaia di euro il mezzo agricolo rubato ad Altavilla Silentina nella notte, un mezzo di proprietà della Comunità Montana del Calore Salernitano che era stata allertata dall’ente per pulire la zona.

Il mezzo rubato

Gli operai delegati avevano lavorato per diverse ore, ieri, ma dovendo continuare oggi il lavoro avevano lasciato il mezzo, in un’area idonea per riprenderlo questa mattina.

Purtroppo nella notte è avvenuto il furto, un gesto condannato fermamente dal presidente della Comunità Montana, Angelo Rizzo, dal sindaco di Altavilla, Francesco Cembalo e da tutti i cittadini indignati.

Un danno all’intera collettività

Un’azione inqualificabile, a danno dell’intera collettività, su cui si è espresso anche Sergio Di Masi, consigliere delegato alla Comunità Montana del comune di Altavilla Silentina: “Avevo chiamato io negli scorsi giorni i responsabili per programmare col trattore la pulizia delle nostre strade dalle erbacce, in primis a Borgo Carillia visto l’avvicinarsi della festa della Madonna. Stamattina scopro che hanno rubato di sana pianta il trattore. Ma che sta succedendo? Sembra quasi che ad ogni tentativo di miglioramento del nostro territorio ci si scontri con una logica pseudo mafiosa che vuole manteneci nell’attuale status quo. Spero lo trovino ed acciuffino i delinquenti che lo hanno portato via. Quel trattore serviva non solo Altavilla ma tutti i quattordici comuni della nostra comunità montana. Hanno rubato un bene di tutti noi, maledetti” ha affermato amareggiato Di Masi.