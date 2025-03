Pertosa, circolo cittadino Fratelli d’Italia: Francesco Gagliardi eletto Presidente

Si è svolto sabato 29 Marzo 2025 alle ore 18:00 nel Comune di Pertosa, il Congresso Cittadino del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Pertosa.

L’incontro

A presiedere il Congresso, Francesco Bellomo, Coordinatore di Fratelli d’Italia del Vallo di Diano che ha espresso parole di stima nei confronti di Francesco Gagliardi, Consigliere Comunale Capogruppo di FdI Pertosa.

“Francesco è un uomo del fare che si sta adoperando per il bene del territorio, cercando di unire e di rendere la collettività del Vallo di Diano sempre più coesa”, afferma Bellomo. “Proprio in virtù del suo costante impegno, da circa due mesi, su proposta del Viceministro degli Esteri On. Edmondo Cirielli, uomo di spicco di FdI, è stato nominato Commissario Cittadino del Circolo Territoriale di Polla, assumendo così un altro importante ruolo che sono certo continuerà a rivestire con la tenacia e serietà che lo contraddistinguono”.

Gagliardi presidente

La votazione ha portato all’elezione, all’unanimità, di Francesco Gagliardi quale Presidente e del Direttivo composto dai Consiglieri Comunali di FdI, Rodolfo Palmieri e Rosa Marino e dall’attivista FdI Giuseppe Casella.

Ecco i consiglieri

Il neo eletto Presidente Gagliardi è stato subito operativo nominando i Consiglieri FdI, Rodolfo Palmieri e Rosa Marino, rispettivamente, Segretario del Circolo e portavoce.