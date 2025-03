Fratelli d’Italia: congressi a Vallo della Lucania e Montano Antilia

Il partito Fratelli d’Italia nel Cilento continua il proprio radicamento nel territorio attraverso i congressi. Gli ultimi ad essersi tenuti sono quelli di Vallo della Lucania e Montano Antilia. Nei due centri cilentani sono stati eletti coordinatori, rispettivamente, Simone La Vecchia e Gianluca Passarelli Di Napoli.

«L’obiettivo è essere vicini alla gente, ai cilentani, ai loro problemi – dicono – è evidente la mancanza di servizi nei nostri territori, da quello più semplice a quello maggiormente complesso. È necessario lavorare per cambiare in maniera forte lo stato delle cose».

Entusiasta della partecipazione è Modesto Del Mastro, coordinatore Cilento Nord e consigliere provinciale, che pone l’accento sull’impegno messo in campo negli ultimi tempi: «Vedere tanta partecipazione significa che abbiamo lavorato bene, segno che il nostro impegno sul territorio ha prodotto risultati concreti – dice – questo risultato non è frutto del caso, ma di un’attività costante, fatta di ascolto, dialogo e presenza tra la gente.

Abbiamo costruito un rapporto solido con le comunità locali, dimostrando che la politica, se portata avanti con serietà e dedizione, può davvero incidere positivamente sulla vita delle persone. Sappiamo, tuttavia, che c’è ancora molto da fare: le criticità da affrontare sono numerose e le aspettative dei cittadini richiedono risposte concrete e tempestive.

Il futuro ci presenterà sfide impegnative che richiederanno uno sforzo ulteriore da parte di tutti noi. Dovremo essere pronti a raccogliere queste sfide con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli che solo partendo dai territori potremo trovare le giuste soluzioni ai problemi che ci vengono posti.

Proprio il legame con le realtà locali rappresenta la nostra forza e sarà il punto di partenza per costruire un futuro migliore per il nostro Cilento e per l’intero territorio provinciale. Ringrazio per il loro impegno i coordinatori Alessandro D’Angiolillo e Antonio Chiarello».

Presente anche il candidato presidente della provincia di Salerno Giuseppe Rinaldi.