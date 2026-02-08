Pertosa: cardioprotezione negli impianti sportivi, consegnato un defibrillatore all’ASD Pertosana

Sicurezza e sport procedono insieme nel Comune di Pertosa, che compie un passo concreto verso la tutela della salute pubblica. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha consegnato un nuovo DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) all’ASD Pertosana, società che gestisce le strutture sportive comunali ed è impegnata nel campionato di Calcio a 5.

L’iniziativa

Un gesto di grande valore, non solo simbolico, che rafforza il sistema di cardioprotezione all’interno degli impianti sportivi e garantisce una maggiore sicurezza per atleti, dirigenti, tifosi e cittadini che quotidianamente frequentano le strutture. La presenza di un defibrillatore può infatti fare la differenza in caso di arresto cardiaco improvviso, consentendo un intervento tempestivo in attesa dei soccorsi sanitari.

Investire in strumenti salvavita significa promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione, soprattutto nei luoghi di aggregazione e pratica sportiva.

L’impegno del comune

Il Comune di Pertosa conferma così il proprio impegno a fianco delle associazioni sportive locali, riconoscendo il ruolo fondamentale che esse svolgono non solo sul piano agonistico, ma anche sociale ed educativo.