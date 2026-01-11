Perito festeggia i 105 anni di nonna Domenica Mondillo

Il Cilento si conferma terra di longevità e Perito celebra con affetto un traguardo davvero straordinario: nonna Domenica Mondillo ha compiuto 105 anni. Nata nel 1921 (classe ’21), Domenica rappresenta una vera memoria storica del paese.

Chi è nonna Domenica Mondillo

Donna semplice e forte, ha trascorso gran parte della sua vita come contadina, dedicandosi con amore alla famiglia e al lavoro nei campi, valori che hanno caratterizzato un’intera generazione. È madre di tre figli, dai quali è circondata oggi dall’affetto di nipoti e pronipoti.

Già nel giorno dei suoi 100 anni, l’Amministrazione Comunale di Perito volle omaggiarla con una targa ricordo per testimoniare la vicinanza e l’abbraccio di tutta la comunità, con parole che ancora oggi risuonano attuali:

“100 anni di vita – 100 anni di famiglia – 100 anni di comunità. Con te, impariamo dal passato e speriamo nel futuro.”

A cinque anni da quel primo grande traguardo, Perito festeggia ancora una volta la sua nonnina più longeva, simbolo di radici, sacrificio e amore per la terra, esempio prezioso per le nuove generazioni.

Un compleanno che non è solo una festa personale, ma un momento di orgoglio per tutta la comunità peritese.