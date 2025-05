Perdifumo: rapina ed estorsione alla zia, nei guai 31enne

I Carabinieri della Stazione di Perdifumo hanno eseguito, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal GIP di Vallo della Lucania su richiesta della Procura competente, riguarda un 31enne del luogo, attualmente indagato per i delitti di maltrattamenti, rapina ed estorsione. Le accuse si riferiscono a condotte poste in essere in danno di una zia.

Indagini avviate dalla denuncia della vittima: gravi indizi di colpevolezza

Le indagini che hanno portato all’arresto sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Attraverso gli accertamenti condotti, i Carabinieri hanno raccolto «gravi indizi di colpevolezza» a carico dell’indagato. L’uomo avrebbe «vessato la donna con continue richieste di denaro, violenze fisiche e verbali».

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro la persona e la famiglia, con un’attenzione particolare alla tutela delle vittime di maltrattamenti.