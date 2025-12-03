Pellare, al via CIRESTO: la rassegna letteraria del Polo Museale Stifano debutta con la prima tappa sulla Badia di Pattano

Al via la nuova rassegna letteraria del Polo Museale prof. Giuseppe Stifano a Pellare. La prima tappa è dedicata al saggio di Aniello Amato sulla Badia di Pattano.

Il programma

Giovedì 11 dicembre, alle 18:30, nell’Antica Chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Pellare, Il Polo Museale prof. Giuseppe Stifano inaugura CIRESTO, la rassegna letteraria diffusa tra Moio della Civitella e Pellare, ideata e curata della direttrice arch. Giuseppina Del Giudice.

La rassegna si svolgerà da dicembre 2025 a novembre 2026 con 6–7 appuntamenti annuali, attraversando i luoghi identitari delle due comunità e trasformandoli, di volta in volta, in teatri della parola, dell’ascolto e della memoria condivisa.

“La cultura come forma di restanza”

In un territorio segnato dall’emorragia demografica, CIRESTO sceglie la via più radicale: rimettere la cultura al centro come strumento di appartenenza e antidoto al vuoto.

Un progetto che non vuole fare cultura parlando di restanza, ma vuole promuovere la cultura come forma stessa di restanza: non solo tema di riflessione, ma pratica quotidiana di presenza, relazione e costruzione condivisa.

La prima tappa

La rassegna si apre con la presentazione del saggio di Aniello Amato, L’Abbazia di S. Maria di Pattano (SA) fra il 1491 e il 1789, pubblicato da Edizioni dell’Orso nella prestigiosa collana Studi e Ricerche, che include un Comitato scientifico di rilievo internazionale, tra cui Theodore Cachey Jr. (University of Notre Dame, USA).

Il volume ricostruisce in modo rigoroso e documentato la storia dell’antica Badia italo-greca di Pattano, una delle testimonianze basiliane meglio conservate dell’Italia meridionale.

Attraverso la trascrizione integrale dellaPlatea dei debitori del 1491 e l’analisi di fonti storiche inedite, Amato conduce il lettore in un viaggio nelle radici italo-greche del Cilento, mettendo inluceo il ruolo centrale dell’Abbazia nel sistema culturale e territoriale dell’età moderna.

Un incontro multidisciplinare

A dialogare con l’autore, un gruppo di esperti che offriranno una lettura ampia e trasversale del sito di Pattano e del territorio:

Dott. Aniello Amato – autore del volume, dottore di ricerca in Linguistica italiana, esperto di dialettologia.

Prof. Luigi Vecchio –docente di Storia Antica ed Epigrafia Greca presso l’Università di Salerno, protagonista di numerose missioni archeologiche internazionali.

–docente di Storia Antica ed Epigrafia Greca presso l’Università di Salerno, protagonista di numerose missioni archeologiche internazionali. Dott. Davide Sica – archeologo, esperto di archeologia medievale.

– archeologo, esperto di archeologia medievale. Arch. Luigi Scarpa – architetto pianificatore, ricercatore e storico dell’urbanistica.

– architetto pianificatore, ricercatore e storico dell’urbanistica. Avv. Giuseppe Di Vietri – avvocato specializzato in reati contro il patrimonio culturale, direttore del Centro Studi Pietro Ebner.

Un confronto ricco che intreccerà storia, archeologia, urbanistica e tutela dei beni culturali.

Un esempio di restanza

La scelta di inaugurare CIRESTO con l’opera di un giovane studioso cilentano che, dopo anni di formazione accademica fuori regione, ha scelto consapevolmente di tornare, non è casuale.

Aniello Amato rappresenta un esempio concreto di restanza attiva: non nostalgia, non ritorno passivo, ma radicamento consapevole. La sua scelta dimostra che restare non significa immobilità, ma possibilità di riportare nel proprio luogo competenze maturate altrove, trasformando studio e ricerca in strumenti di crescita collettiva.

CIRESTO si riconosce pienamente in questa visione. Come sottolinea la direttrice Giuseppina Del Giudice, la rassegna non si limita a parlare di restanza, ma la mette in pratica, trasformando piazze, chiese, strade e spazi museali in luoghi vivi di incontro e ascolto, e valorizzando i percorsi di ritorno che rafforzano la comunità.

La sfida

«Non basta raccontare la restanza: bisogna praticarla» – afferma l’arch. Giuseppina Del Giudice.

CIRESTO nasce proprio con questo intento: creare comunità attraverso la cultura, restituire ai luoghi il loro ruolo civile e ridare dignità ai piccoli centri che ancora credono nella forza delle radici.

Dove acquistare il libro

Il volume è disponibile:

in tutte le librerie italiane (fornitori: Centro Libri e LibroCo)

online: Edizioni dell’Orso – Amazon – Mondadori Store – IBS – Hoepli

CONTATTI

Polo Museale prof. Giuseppe Stifano – Moio della Civitella (SA)

Piazza degli Eroi, 2

Email: polomusealecivitella@gmail.com

Social: @polomusealeprofgiuseppestifano