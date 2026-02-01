PD Battipaglia: Anna Raviele confermata segreteria cittadina

Si è svolto nella giornata di ieri a Battipaglia, il congresso cittadino del Partito Democratico, un appuntamento politico centrale che ha offerto un’importante occasione di confronto sul presente e sulle prospettive future della città.

Ottima partecipazione

L’incontro ha visto una partecipazione ampia e qualificata: presenti rappresentanti delle forze politiche locali e numerose realtà associative del territorio, che hanno contribuito a un dibattito aperto e costruttivo, improntato all’ascolto reciproco e alla condivisione di idee e proposte.

Anna Raviele confermata segretaria cittadina

Anche la sindaca Cecilia Francese è intervenuta al congresso. Al termine dei lavori è arrivata la riconferma di Anna Raviele alla guida del Partito Democratico di Battipaglia. Una decisione che, insieme alla definizione del nuovo gruppo dirigente, consolida il percorso politico avviato e rafforza l’obiettivo di costruire una coalizione di centrosinistra coesa, inclusiva e attenta ai bisogni della comunità.

Il PD guarda al futuro

Come sottolineato nel comunicato ufficiale, il Partito Democratico cittadino esce da questo congresso con slancio rinnovato e con la volontà di lavorare in sinergia con le forze politiche e sociali del territorio per dare vita a un progetto condiviso di sviluppo, partecipazione e buona amministrazione al servizio di Battipaglia.