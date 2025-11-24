Paura tra Bellosguardo e Corleto Monforte: scontro tra automedica e pullman di studenti

Paura questa mattina lungo la strada che collega il comune di Corleto Monforte al comune di Bellosguardo, poco prima delle 8:00 un bus che stava effettuando una corsa per portare gli studenti a scuola e un’automedica in servizio presso il SAUT di Bellosguardo si sono scontrati.

L’incidente

Nessun ferito grave, ma due persone ferite in modo lieve, questo, per fortuna, il bilancio dell’incidente che però ha spaventato molto sia i conducenti, sia i presenti. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso.

I soccorsi

Gli studenti, da condurre presso l’Istituto Omnicomprensivo Parmenide di Roccadaspide, sono stati trasportati a scuola con un pullman sostitutivo sopraggiunto tempestivamente. Sul luogo dell’incidente anche l’ambulanza della Valcalore con il personale che prestato soccorso ai colleghi feriti.