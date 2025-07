Paura sull’A2 tra Sala Consilina e Atena Lucana: auto contromano, fermata in tempo dalla Polizia Stradale

Attimi di grande paura questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Sala Consilina ed Atena Lucana, dove un’automobile è stata avvistata mentre procedeva contromano.

I fatti

Alla guida della vettura c’era un uomo anziano, che ha percorso diversi chilometri nella direzione opposta al senso di marcia, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri automobilisti. Un camionista, accortosi della situazione, ha cercato invano di fermare l’auto suonando ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione del conducente.

Gli interventi

La segnalazione è giunta prontamente alla Polizia Stradale del Distaccamento di Sala Consilina, che ha immediatamente inviato una pattuglia sul posto. Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare l’auto prima che si verificasse una tragedia. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, non si sono registrati incidenti o feriti. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del grave errore di guida e verificare le condizioni psico-fisiche dell’automobilista.