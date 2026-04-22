Paura sull’A2 del Mediterraneo: scontro tra camion e auto all’altezza di Campagna

Un nuovo grave sinistro stradale si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, confermando la criticità del tratto a sud di Salerno. L’incidente, avvenuto precisamente al chilometro 44 in direzione sud nel territorio comunale di Campagna, ha visto coinvolti un autocarro e una Lancia Ypsilon in una dinamica di forte impatto.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

Lo scontro tra i due mezzi è stato particolarmente violento. A seguito della collisione, il mezzo pesante ha terminato la sua corsa inclinandosi pericolosamente a ridosso del guardrail, mentre la Lancia Ypsilon si è ribaltata completamente sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai conducenti. Entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale per i necessari accertamenti clinici.

Intervento delle autorità e ripristino della viabilità

Le pattuglie della Polizia Stradale di Eboli hanno raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione dei veicoli incidentati sono state affidate al personale dell’Anas, impegnato nel ripristinare il normale flusso veicolare nel minor tempo possibile.