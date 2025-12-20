Paura in via Irno: auto in fiamme durante la marcia, traffico bloccato a Salerno

Incendio in via Irno a Salerno: un'auto prende fuoco durante la marcia. Conducente illeso, ma traffico nel caos verso il cimitero. Intervengono i Vigili del Fuoco

A cura di Redazione Infocilento
Incendio auto Salerno

Un incendio improvviso ha interessato un’autovettura nella mattinata di oggi a Salerno, precisamente in via Irno. Il veicolo, stando alle prime ricostruzioni, ha preso fuoco mentre era in fase di marcia, costringendo il conducente a una manovra d’emergenza per abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a mettersi in salvo e risulta totalmente indenne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città.

Insieme alle squadre di soccorso, è giunta sul posto la Polizia Municipale per gestire i rilievi del caso e coordinare la viabilità cittadina, pesantemente compromessa dall’accaduto.

Leggi anche:

Maxi operazione anti-criminalità nel salernitano: 13 arresti, controlli a tappeto e sequestri di droga

Disagi alla circolazione e area interessata

L’episodio ha causato pesanti ripercussioni sul flusso veicolare della zona. Si registra infatti una forte congestione non solo in via Irno, ma anche in tutta l’area circostante, con particolari criticità nei pressi di via De Liguori, arteria fondamentale per chi è diretto verso il cimitero cittadino.

Al momento restano da verificare le cause che hanno innescato l’incendio.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio Capaccio

Capaccio Paestum, scoppia il caso politico: l’opposizione accusa il Sindaco di trasformismo

I consiglieri di Capaccio Paestum denunciano il mancato confronto e il tentativo…

Sara Vicinanza, Miss Cilento 2025

Ad Agropoli il calendario di Miss Cilento e l’elezione di Miss Christmas 2025: dodici mesi di eleganza nel cuore del Cilento

La presentazione si terrà martedì 23 dicembre presso lo showroom Paladino Arredamenti

Corte di Cassazione

Capaccio Paestum: presunto accordo illecito Alfieri – Squecco, respinto ricorso di uno degli indagati

Confermata la misura degli arresti domiciliari per uno dei soggetti coinvolti nell'inchiesta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.