Paura in via Irno: auto in fiamme durante la marcia, traffico bloccato a Salerno

Un incendio improvviso ha interessato un’autovettura nella mattinata di oggi a Salerno, precisamente in via Irno. Il veicolo, stando alle prime ricostruzioni, ha preso fuoco mentre era in fase di marcia, costringendo il conducente a una manovra d’emergenza per abbandonare l’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo. Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a mettersi in salvo e risulta totalmente indenne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone della città.

Insieme alle squadre di soccorso, è giunta sul posto la Polizia Municipale per gestire i rilievi del caso e coordinare la viabilità cittadina, pesantemente compromessa dall’accaduto.

Disagi alla circolazione e area interessata

L’episodio ha causato pesanti ripercussioni sul flusso veicolare della zona. Si registra infatti una forte congestione non solo in via Irno, ma anche in tutta l’area circostante, con particolari criticità nei pressi di via De Liguori, arteria fondamentale per chi è diretto verso il cimitero cittadino.

Al momento restano da verificare le cause che hanno innescato l’incendio.