Paura ai seggi di Caggiano: furgone in fiamme, il sindaco spegne l’incendio con un estintore

Attimi di tensione ai seggi elettorali. Il primo cittadino Modesto Lamattina è intervenuto personalmente per domare le fiamme. Nessun ferito

A cura di Angela Bonora
Furgone in fiamme

Attimi di grande apprensione questa mattina nel comune di Caggiano, dove la normale routine delle operazioni di voto è stata interrotta da un imprevisto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Un furgone in transito nei pressi dei seggi elettorali ha improvvisamente preso fuoco, generando allarme tra i passanti e gli elettori presenti in zona.

L’intervento tempestivo del sindaco

A evitare il peggio è stata la prontezza di riflessi del sindaco, Modesto Lamattina, che si trovava sul posto. Senza esitare, il primo cittadino ha recuperato un estintore e si è diretto verso il mezzo da cui si stavano sprigionando le fiamme.

Dimostrando grande sangue freddo, Lamattina, aiutato da altre persone presenti, ha azionato il dispositivo riuscendo a contenere il principio d’incendio e a domarlo completamente prima che potesse propagarsi all’intero veicolo o minacciare l’incolumità dei presenti.

Area messa in sicurezza

Grazie all’azione immediata del sindaco e dei cittadini che hanno collaborato, la situazione è tornata rapidamente sotto controllo.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi a cose o persone terze.

