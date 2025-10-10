Paura ad Ascea, personale del 118 aggredito dal figlio di un paziente

Un episodio di violenza ai danni del personale sanitario si sarebbe verificato questa mattina nella frazione Stampella di Ascea. Durante un intervento di soccorso, un’equipe del 118 della postazione Misericordia di Ascea sarebbe stata aggredita dal figlio di una paziente, un amministratore del centro cilentano.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe dapprima insultato gli operatori, per poi ostacolare fisicamente le manovre di soccorso. Nel corso dell’aggressione avrebbe colpito con un pugno l’ambulanza, danneggiando uno degli specchietti retrovisori.

Nonostante l’episodio, il personale medico avrebbe comunque portato a termine l’intervento, mentre l’uomo avrebbe continuato a minacciare i soccorritori.

I precedenti

La vicenda non sarebbe isolata. Nella stessa postazione, infatti, si sarebbero già verificati altri episodi di tensione con rappresentanti dell’amministrazione comunale per motivi di viabilità.

Dell’accaduto sono state informate le forze dell’ordine che avrebbero avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.