Paura a Sanza, beve per errore sostanza chimica: uomo in prognosi riservata

Il lavoratore avrebbe ingerito accidentalmente una soluzione chimica scambiandola per acqua mentre era impegnato nelle sue mansioni quotidiane

A cura di Federica Pistone
Ospedale Curto

Momenti di forte tensione a Sanza per un grave incidente sul lavoro che ha coinvolto un uomo del posto, ora ricoverato in prognosi riservata.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore avrebbe ingerito accidentalmente una soluzione chimica scambiandola per acqua mentre era impegnato nelle sue mansioni quotidiane. La bottiglia, apparentemente simile a un normale contenitore per bevande, in realtà conteneva un prodotto utilizzato per la pulizia di alcuni macchinari.

I soccorsi

I colleghi, resisi subito conto della gravità dell’accaduto, hanno chiamato il 118. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasferito d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stato affidato alle cure del reparto di Rianimazione.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Sanza, che segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del concittadino, in attesa di aggiornamenti dai sanitari.

